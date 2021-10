बीसीसीआई (BCCI) आज यानि कि सोमवार 25 अक्टूबर को अगले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) के सीजन में शामिल होने वाले दो नई टीमों की नीलामी का आयोजन करेगी।

बोर्ड के आधिकारिक अकाउंट से इस आयोजन की कुछ तस्वीरें पोस्ट की गई। ट्वीट में लिखा गया, “मंच तैयार है! दो नई आईपीएल टीमों के लिए बोली जल्द शुरू होगी!”

The stage is set!

Bidding for the new IPL teams to commence shortly! pic.twitter.com/Vsu58ZA83d

— BCCI (@BCCI) October 25, 2021