उम्मीद है माता रानी कृपा करेंगी, पूर्व सेलेक्टर चेतन शर्मा का छलका दर्द, कहा-अभी तक...

भारत के लिए विश्व कप में पहली हैट्रिक लेने वाले चेतन शर्मा इन दिनों काफी परेशान है. टीम इंडिया के पूर्व चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपने दर्द का इजहार किया है. टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर पद से इस्तीफा देने के बाद हालांकि वह आईपीएल मैचों को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी राय दे रहे थे, मगर बुधवार की रात उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा बताई.

चेतन शर्मा ने ट्विटर पर लिखा...अभी तक जीवन बहुत ही मुश्किल भरा रहा है. अपने करीबियों और चाहने वालों से कोई उम्मीद नहीं. उम्मीद है कि माता रानी मुझे आशीर्वााद देगी.

Life has been very tough so far. No hope from your near & dear. Hope Mata Rani bless me.....

— Chetan Sharma (@chetans1987) May 17, 2023