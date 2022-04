जस्टिन लैंगर के बाद एंड्र्यू मैकडॉनल्ड ही होंगे तीनों फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के कोच: रिपोर्ट

Andrew Mcdonald To Be New Head Coach of Cricket Australia: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज कोच जस्टिन लैंगर (Justin Langer) द्वारा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का कोच पद छोड़ने के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एंड्र्यू मैकडॉनल्ड को अंतरिम कोच नियुक्त किया था. लेकिन अब जल्दी ही उन्हें टीम का पूर्णकालिक मुख्य कोच नामित कर दिया जाएगा. न्यूज कॉर्प की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसकी तैयारियां कर ली हैं और अब वह जल्दी ही इसका ऐलान कर देगी.

रिपोर्ट में कहा गया है कि मैकडॉनल्ड, जिन्हें 51 वर्षीय लैंगर द्वारा पद छोड़ने के बाद टीम का अंतरिम कोच बनाया गया था. अब नए मुख्य कोच की भूमिका को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं. मैकडॉनल्ड ने हाल ही में पाकिस्तान के दौरे से टीम के साथ वापसी की है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने तीन टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से जीती और एकमात्र टी20 में सम्मान भी हासिल किया. पाकिस्तान ने तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली थी.

न्यूज कॉर्प के सेन रेडियो के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बताया गया है कि सीए पदानुक्रम ने पिछले सप्ताह के अंत में मैकडॉनल्ड को कोच के रूप में पद संभावने की पेशकश की. अंतिम बातचीत जारी है. आने वाले दिनों में मैकडॉनल्ड कोच का पद संभाल लेंगे.’

मैकडॉनल्ड ने फरवरी में पाकिस्तान दौरे पर जाने से पहले कहा था कि वह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह अपने असाइनमेंट की बारीकियों को सुलझाएं. रिपोर्ट में कहा गया है कि सीए तीनों प्रारूपों के लिए एक कोच चाहता है और मैकडॉनल्ड को लगता है कि उनके विचार में वह फिट बैठ रहे हैं.

(एजेंसी: आईएएनएस)