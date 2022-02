Australia vs Sri Lanka, 4th T20I: ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ चौथे टी20 मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज की. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) पर खेले गए इस मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 139 रन बनाए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 18.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. मेजबान टीम ने शृंखला का पहला मुकाबला 20 रन (डकवर्थ लुईस नियम) से अपने नाम किया था, जिसके बाद दूसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को सुपर ओवर में जीत मिली. कैनबरा में खेले गए तीसरा मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से अपने नाम किया था. शृंखला का अंतिम मैच 20 फरवरी को इसी मैदान पर खेला जाना है, जिसमें श्रीलंका ‘क्लीन स्वीप’ से बचने उतरेगी.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी श्रीलंका की सलामी जोड़ी ने 4.3 ओवर में 35 रन जुटाए. गुणाथिलिका 17 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कुशल मेंडिस ने 27 रन की पारी खेली, जबकि असलांका 22 रन बनाकर आउट हुए.

पाथुम निसांका ने 40 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 46 रन की पारी खेली. इनके अलावा करुणारत्ने ने नाबाद 14 रन बनाए, लेकिन 5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा ना छू सके. विपक्षी टीम की ओर से झाय रिचर्डन और केन रिचर्डसन को 2-2 सफलता हाथ लगी.

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 18.1 ओवर में महज 4 विकेट गंवाकर मैच अपने नाम कर लिया. ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खास नहीं रही. टीम ने बेन मैकडरमेथ (9), कप्तान आरोन फिंच (2) और एश्टन एगर (26) के रूप में 49 के स्कोर तक 3 झटके लग चुके थे.

Australia win by six wickets and have now taken a 4-0 lead in the #AUSvSL T20I series 💥 pic.twitter.com/USUf2urzHN

— ICC (@ICC) February 18, 2022