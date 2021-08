Bangladesh vs Australia, 2nd T20I: बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 अगस्त को ढाका (Shere Bangla National Stadium, Dhaka) में दूसरा टी20 मैच खेला गया, जिसमें बांग्लादेश ने 5 विकेट से जीत हासिल की. इसी के साथ मेजबान टीम ने 5 मुकाबलों की इस शृंखला में 2-0 से लीड बना ली है. अब उसे सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए महज 1 मैच जीतने की दरकार है. दोनों टीमों के बीच अब 6,7 और 9 अगस्त को इसी मैदान पर सीरीज के शेष मैच खेले जाने हैं.

ये बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया पर दूसरी टी20 जीत रही. उसने इससे पहले सीरीज के पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली जीत दर्ज की थी. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 6 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें 4 ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किए. अब इस शृंखला में बांग्लादेश अगर एक भी मैच जीतता है, तो वह इस टीम के खिलाफ पहली बार टी20 सीरीज अपने नाम कर लेगा.

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट गंवाकर महज 121 रन बनाए. टीम 31 के स्कोर तक एलेक्स कैरी (11) और जोश फिलिप (10) के रूप में अपने सलामी बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी. इसके बाद मिचेल मार्श ने मोइजेस हैनरिक्स के साथ अर्धशतकीय साझेदारी कर टीम को संभालने की कोशिश की.

मार्श ने 30 रन की पारी खेली. उनके अलावा हैनरिक्स ने 30 रन जुटाए, लेकिन टीम को शर्मनाक स्कोर से बचा नहीं सके. विपक्षी टीम की ओर से मुस्तफिजुर रहमान ने 3, जबकि शॉरिफुल इस्लाम ने 2 विकेट झटके.

Bangladesh lead the five-match T20I series 2-0!

Afif Hossain and Nurul Hasan share an unbeaten 56-run stand to guide their side to a five-wicket win 🙌

