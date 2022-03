ICC Test Rankings: श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) नाबाद 175 रन की पारी खेलने के बाद दो पारियों में कुल 9 विकेट झटके. जडेजा को इस ऑलराउंडर प्रदर्शन का बड़ा इनाम मिला है. यह खिलाड़ी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गया है. जडेजा ऑलराउंडर खिलाड़ियों की फेहरिस्त में 406 रेटिंग के साथ शीर्ष पर आ गए हैं, जबकि रविंद्र जडेजा एक पायदान नीचे खिसककर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. दोहरे शतक से चूकने वाले रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी रैंकिंग में 17 पायदान की छलांग लगाकर 54वें से 37वें स्थान पर पहुंचे चुके हैं. गेंदबाजों की रैंकिंग वह 17वें स्थान पर पहुंचे हैं.

रविंद्र जडेजा अगस्त 2017 में भी शीर्ष पर पहुंचे थे और एक सप्ताह तक रहे थे, जिसके बाद जेसन होल्डर (Jason Holder) ने उन्हें पीछे छोड़ दिया. साल 2019 में भी जडेजा नंबर-1 बन चुके हैं. होल्डर फरवरी 2021 से नंबर वन पायदान पर बने हुए थे, लेकिन अब जडेजा, जेसन होल्डर को हटाकर एक बार फिर शीर्ष हरफनमौला बन गए हैं.

आईसीसी ने एक बयान में कहा, ‘‘ रविंद्र जडेजा का श्रीलंका के खिलाफ हाल ही में टेस्ट सीरीज में प्रदर्शन शानदार रहा. इसकी बदौलत वह एमआरएफ टायर्स आईसीसी पुरुष खिलाड़ियों की टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक पर पहुंच गए.’’

