India vs New Zealand, 2nd Test: भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें एजाज पटेल (Ajaz Patel) की गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम पहली पारी में 325 रन पर सिमट गई. एजाज पटेल ने भारतीय पारी के सभी 10 विकेट अपने नाम कर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. इसी के साथ एजाज ऐसा करने वाले तीसरे गेंदबाज बने. उनसे पहले जिम लेकर (Jim Laker) और अनिल कुंबले (Anil Kumble) टेस्ट पारी के सभी 10 विकेट अपने नाम कर चुके हैं.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल ने 80 रन जुटाए. गिल 44 के स्कोर पर आउट हुए. इसी योग पर भारत ने चेतेश्वर पुजारा (0) और कप्तान विराट कोहली (0) का विकेट भी गंवा दिया.

भारत 80 के स्कोर पर 3 विकेट खो चुका था. यहां से मयंक अग्रवाल ने श्रेयस अय्यर के साथ चौथे विकेट के लिए 80 रन जोड़कर टीम को संकट से निकाला. अय्यर ने भारतीय पारी में 18 रन का योगदान दिया.

Innings Break!#TeamIndia all out for 325 in the first innings in the 2nd Test.

