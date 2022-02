India vs West Indies, 2nd ODI: दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज पर भारत की जीत में गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) का अहम योगदान रहा, जिन्होंने 9 ओवरों में महज 12 रन देकर 4 शिकार किए. इसमें 3 ओवर मेडेन भी रहे. प्रसिद्ध कृष्णा ने जिन बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. उनमें ब्रैंडन किंग (Brandon King), डेरेन ब्रावो (Darren Bravo) और केमार रोच (Kemar Roach) का नाम शामिल है. ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ प्रसिद्ध कृष्णा ने जीत के बाद कहा, ‘‘मैं लंबे समय से ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा था, लेकिन खुश हूं कि आज ऐसा हुआ और हमने मैच जीता. मैं सिर्फ सही क्षेत्र में गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहा था.’’

उन्होंने कहा, ‘‘जब मैं बल्लेबाजी के लिए गया, तो भी गेंद सीम से हरकत कर रही थी, इसलिए मैं जानता था कि इसमें मेरे लिए कुछ है. मैं कसी और सरल गेंदबाजी करना चाहता था कि गेंद अपना काम करे. जहां तक संभव हो निरंतर रहना चाहता था. अच्छी लेंथ से गेंदबाजी करना चाहता था.’’

प्रसिद्ध कृष्णा ने 6 वनडे मैचों में अब तक 15 शिकार किए हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में उनका प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय करियर में सबसे बेस्ट रहा. प्रसिद्ध कृष्णा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब तक कुल 324 गेंदें फेंकी हैं जिसमें कुल 274 रन दिए.

Prasidh Krishna put on a clinical bowling display in the second ODI against West Indies 👏#INDvWI pic.twitter.com/RVoF6AAGtU

— ICC (@ICC) February 10, 2022