India vs Pakistan T20 World Cup 2021: टी20 विश्‍व कप 2021 में भारत-पाकिस्‍तान मैच को लेकर जितनी दिलचस्‍पी फैन्‍स के बीच है. उतना ही तड़का इसमें स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के विज्ञापन लगा रहे हैं. भारत-पाकिस्‍तान मैच के दौरान लंबे समय से मौका-मौका टैग लाइन से विज्ञापन चलाए जाते रहे हैं. मैच से ठीक एक दिन पहले इस कड़ी में स्‍टार स्‍पोर्ट्स की तरफ से एक दम नया विज्ञापन चलाया गया है जो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

भारत-पाकिस्‍तान मैच के ताजा विज्ञापन में स्‍कूल में दो बच्‍चो को दिखाया गया है. लड़की भारत से है जबकि लड़का पाकिस्‍तान का रहने वाला है. दोनों एक ही स्‍कूल में पड़ते हैं. इस दौरान भारतीय लड़की लड़के से कहती है कि तुम्‍हारे अब्बू के दिए जीरो से गणित कितना आसान हो गया है. फिर बच्‍चा अपने पिता से कहता है कि जीरो के आविष्‍कारक अप हो क्‍या ?

Zero ko India ne invent zaroor kiya hai, magar har #MaukaMauka par use karne wale toh… 😉

Find out if a #MaukePeChhakka is on the cards with #INDvPAK:

ICC #T20WorldCup, Oct 24 | Broadcast: 7PM, Match starts: 7:30 PM | Star Sports & Disney+Hotstar#LiveTheGame

