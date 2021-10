IPL 2021: मुंबई इंडियंस ने नही छोड़ी है प्‍लेऑफ में पहुंचने की आस, कोच शेन बॉन्ड बोले- हमें केवल...

How Mumbai Indian can reach Play off :आईपीएल 2021 में शनिवार को मुंबई इंडियंस को दिल्‍ली कैपिटल्‍स के हाथों शिकस्‍त झेलनी पड़ी. इस हार के बाद मुंबई के लिए प्‍लेऑफ की राहें काफी मुश्किल नजर आती हैं. आखिरी दो स्‍थानों के लिए पांच टीमों के बीच संघर्ष जारी है और इसमें भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का प्‍लेऑफ में पहुंचना लगभग तय लग रह है. हालांकि मुंबई के गेंदबाजी कोच शेन बांड की माने तो टीम ने अभी भी प्‍लेऑफ में पहुंचने की उम्‍मीद नहीं छोड़ी है.

मुंबई के पास 12 मैचों के बाद 10 अंक हैं और वो सातवें स्‍थान पर है. इतने ही अंक नंबर चार की टीम कोलकाता नाइटराइडर्स के पास भी हैं. बेहतर नेट रनरेट के आधार पर कोलकाता इस वक्‍त राजस्‍थान, पंजाब से भी आगे है.

शेन बॉन्ड ने कहा, ‘‘ हम ठीक-ठाक खेल रहे है. हमें पता है कि हम अपने सर्वश्रेष्ठ खेल के आसपास नहीं है लेकिन हम प्रतियोगिता (प्लेऑफ की दौड़) में बने हुए है.’’

बांड ने कहा, ‘‘ हमें इंतजार करना होगा. हमने अब तक कम जीत दर्ज किये है लेकिन अगर अगले दो मैच जीतते है और कुछ नतीजे हमारे पक्ष में रहते है तो आगे बढ़ जायेंगे. मुझे नहीं लगता कि टीम की योजना बहुत ज्यादा बदलेगी. हमें कुछ क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत है.’’