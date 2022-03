क्रिस सिल्वरवुड के बाद इंग्लैंड के नए कोच बनेंगे Justin Langer: रिपोर्ट्स

Australian Legend Justin Langer Could Be New Coach of England Cricket Team: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज जस्टिन लैंगर (Justin Langer) को भले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड (CA) ने शानदार कामकाज के बाद भी कोचिंग का नया कार्यकाल नहीं दिया हो. लेकिन यह पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर मुख्य कोच के रूप में दिखाई देगा. खबरों की मानें तो लैंगर इस बार इंग्लैंड क्रिकेट टीम के चीफ कोच के रूप में अपनी नई पारी खेलते दिखाई देंगे.

ऑस्ट्रेलियाई टीम की 3 साल के करीब कोचिंग करने के बाद लैंगर का क्रिकेट जगत के हाई-प्रोफाइल कोचों में माना जाता है. उनकी कोचिंग में ऑस्ट्रेलिया ने कई उपलब्धियों को अपने नाम किया. साल 2018 में बॉल टैम्परिंग कांड में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बदनाम हुई थी, तो उसके बाद लैंगर ने इस टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला था.

उनके कार्यकाल में ऑस्ट्रेलिया 2019 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंची तो वहीं पहली बार उसने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भी अपने नाम किया. लेकिन खिलाड़ियों से अच्छे तालमेल न होने के चलते क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें दूसरा कार्यकाल नहीं दिया. हालांकि ऑस्ट्रेलिया के कई पूर्व क्रिकेटरों ने ऐसा न होने पर अपने बोर्ड की जमकर आलोचना की थी.

अब टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट की मानें तो 51 वर्षीय लैंगर इंग्लैंड टीम का नया कोच बनने को तैयार हैं. इंग्लैंड को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज में 0-4 से हार का सामना करना पड़ा था. तब कंगारू टीम के चीफ कोच लैंगर ही थे, जबकि इंग्लैंड के खेमे में क्रिस सिल्वरवुड यह भूमिका निभा रहे थे, जिन्हें इस शर्मनाक हार के बाद अपने पद से हाथ धोना पड़ा.

टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लैंगर चाहते हैं कि क्रिकेट के नए दौर में अलग फॉर्मेट के अलग कोच होने चाहिए. ऐसे में अगर इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) इसके लिए तैयार होते हैं तो लैंगर सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट के कोच होंगे, जबकि क्रिस सिल्वरवुड की जगह इन दिनों अंतरिम कोच की भूमिका निभा रहे पॉल कॉलिंगवुड (Paul Colingwood) इस टीम के सीमित ओवरों के कोच बन सकते हैं.

इस बीच एशेज में करारी हार के बाद इंग्लैंड की टीम वेस्टइंडीज दौरे पर भी तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 0-1 से गंवा चुकी है. अब जो रूट (Joe Root) की टीम को अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इस सीरीज से पहले लैंगर को अपने खेमे में लाना चाहता है.