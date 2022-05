मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad) को मंगलवार रात जीते हुए मैच में हार झेलनी पड़ी तो इसके पीछे मूल रूप में बल्‍लेबाज टिम डेविड (Tim David) के रनआउट को जिम्‍मेदार माना गया. ऐसा होना लाजमी भी है क्‍योंकि जब वो आउट हुए वहां से आगे जीत के लिए महज दो ओवरों में 19 रनों की दरकार थी. 19वां ओवर भुवनेश्‍वर कुमार ने विकेट मेडल निकाला, जिसके चलते मैच मुंबई के हाथों से फिसल गया. मुंबई को इस तरह मिली हार के बीच इस वक्‍त सोशल मीडिया पर सारा तेंदुलकर (Sara Tendulkar) की पिक्‍चर भी वायरल हो रही हैं.

गेंद विकेट से महज दो कदम की दूरी पर थी लेकिन फिर भी टिम डेविड जबरन इस गेंद पर रन लेना चाहते थे. यही वजह है कि उनके रनआउट से सारा तेंदुलकर सही मुंबई इंडियंस के सभी फैन्‍स नाराज दिखे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सारा तेंदुलकर को डेविड के आउट होने के बाद मुंह पर हाथ रखकर शोक मनाते हुए देखा गया.

What an incredible innings from Tim David 👏👏, Sara Tendulkar 😢😭 after tim David Got out. pic.twitter.com/CeAHlFAHda

— Cricket Apna l Indian cricket (@cricketapna1) May 17, 2022