AUS Tour of Sri Lanka: श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच सामने आई कंगारुओं की हिचकिचाहट, जारी किया बयान

ऑस्‍ट्रेलिया की टीम को अगले महीने श्रीलंका का दौरा (Australia Tour of Sri Lanka 2022) करना है. दोनों देशों के बीच तीन टी20 अंतररराष्‍ट्रीय के बाद पांच वनडे और फिर दो टेस्‍ट मैच खेलना प्रस्‍तावित है. टी20 सीरीज की शुरुआत सात जून से (Sri Lanka vs Australia) होगी. हालांकि मौजूदा वक्‍त में श्रीलंका के हालातों को लेकर क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया असमंजस की (Sri Lanka Financial Crisis) स्थिति में है. कंगारू बोर्ड को समझ नहीं आ रहा है कि वो आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हिंसक प्रदर्शनों के बीच अपनी टीम भेजे या नहीं.

श्रीलंका में फैले हिंसक प्रदर्शनों के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा. एक सांसद भी भीड़ की भेंट चढ़ गया. पूरे श्रीलंका में इस वक्‍त कर्फ्यू लगा दिया गया है. श्रीलंका में राष्‍ट्रपति भवन को भी आग लगा दी गई है. कोलंबो शहर में सशस्त्र बलों को तैनात कर दिया गया है.

क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि, “सीए अधिकारी इस बात से आश्वस्त हैं कि दौरा आगे बढ़ेगा. दरअसल, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सुरक्षा प्रमुख स्टुअर्ट बेली ने पिछले महीने आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका का दौरा किया था, जिससे टीम को देश का दौरा करने की मंजूरी मिली थी.

रिपोर्ट में कहा गया है, “सीए अधिकारी अब सोमवार की रात की हिंसा के बाद स्थिति पर अधिक बारीकी से नजर रखना शुरू करेंगे, लेकिन उन्हें अभी भी भरोसा है कि दौरा आगे बढ़ेगा.”