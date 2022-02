ICC Under 19 World Cup 2022, England U19 vs India U19, Final: भारतीय टीम अंडर-19 विश्व कप-2022 के फाइनल में पहुंच चुकी है, जहां उसके पास इतिहास रचने का मौका है. 5 फरवरी को भारत ने खिताब के लिए इंग्लैंड से भिड़ना है. टीम इंडिया के पास रिकॉर्ड पांचवीं बार टाइटल जीतने का मौका है. भारत साल 2000, 2008, 2012 और 2018 में विश्व कप अपने नाम कर चुका है. साल 2008 में विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी में भारत की अंडर-19 टीम ने ट्रॉफी जीती थी. ऐसे में कोहली ने ‘जूम’ कॉल पर भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान यश धुल, राजवर्धन हंगारगेकर और कौशल ताम्बे के साथ अपने अनुभव साझा किया. इस दौरान टीम के मुख्य कोच रिषिकेश कानिटकर भी इसमें मौजूद थे.

विराट कोहली ने भारतीय जूनियर खिलाड़ियों को बताया कि अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में खेलने का क्या मतलब है जो इंग्लैंड का सामना करेगी. 2016 से यह इस स्तर पर भारत का लगातार चौथा फाइनल होगा.

कोहली जब जूनियर स्तर पर भारतीय टीम के कप्तान थे तो उनकी टीम ने 2008 में कुआलालम्पुर में दक्षिण अफ्रीका को दबाव भरे फाइनल में हराया था. तब से 14 साल बीत चुके हैं और कोहली सीनियर टीम के कप्तान बनने के बाद अब पूर्व कप्तान भी हो चुके हैं.

