क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूआई) के सिलेक्शन पैनल ने ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। सिलेक्शन पैनल ने 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले 8वें ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय वेस्टइंडीज टीम चुनी है।

निकोलस पूरन इस टीम के कप्तान होंगे जबकि रोवमैन पॉवेल उप-कप्तान का जिम्मा संभालेंगे। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज एविन लुईस की 2021 ICC T20 विश्व कप के बाद टीम में वापसी हुई है। दो अनकैप्ड खिलाड़ियों का चयन किया गया है जिसमें दाएं हाथ के लेग स्पिनर ऑलराउंडर यानिक कारिया और बाएं हाथ के बल्लेबाजी ऑलराउंडर रेमन रीफरल शामिल हैं।

