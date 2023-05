IPL के बीच रवींद्र जडेजा और उनकी वाइफ ने पीएम मोदी से की खास मुलाकात

नई दिल्ली| भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा ने अपनी पत्नी रिवाबा जडेजा के साथ मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा गुजरात के जामनगर नॉर्थ विधान सभा क्षेत्र से भाजपा की विधायक भी हैं.

प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की तस्वीर को शेयर करते हुए रवींद्र जडेजा ने ट्वीट कर कहा, "आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा नरेंद्र मोदी साहब. आप हमारी मातृभूमि के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण का एक प्रमुख उदाहरण हैं! मुझे यकीन है कि आप हर किसी को बेहतरीन तरीके से प्रेरित करते रहेंगे."

It was great meeting you @narendramodi saheb?

You are a prime example of hardwork & dedication for our motherland!

I'm sure you will continue to inspire everyone in the best way possible ? pic.twitter.com/BGUOpUiXa0

— Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) May 16, 2023