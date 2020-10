DC vs MI Dream11 Team Prediction IPL 2020: दिल्ली और मुंबई में टक्कर आज, ये हो सकता है दोनों टीमों का संभा

Dream11 Team Prediction

Delhi Capitals vs Mumbai Indians Dream11 Team – Check My Dream11 Team, Best players list of today’s match, DC vs MI Dream11 Team Player List, Delhi Dream11 Team Player List, Mumbai Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips, DC vs MI

Preview

इंडियन प्रीमियर लीग 2020 (IPL 2020) के 51वें मैच में आज दिल्ली कैपिटल्स और मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे. मुंबई 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहले ही पहुंच चुकी है जबकि दिल्ली के 12 मैचों से 14 अंक है और वह नेट रनरेट के आधार पर प्वाइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है.

TOSS: The IPL 2020 match toss between Delhi Capitals vs Mumbai Indians will take place at 3 PM (IST) –October 31.

Match Time: 3:30 PM IST

Venue: at Dubai International Cricket Stadium, Dubai

DC vs MI : My Dream11 Team

विकेटकीपर : क्विंटन डी कॉक (कप्तान), इशान किशन

बल्लेबाज : शिमरोन हेटमेयर, श्रेयस अय्यर, शिखर धवन (उप कप्तान), हार्दिक पांडया, सूर्यकुमार यादव

ऑलराउंडर्स : क्रुणाल पांड्या

बॉलर्स : कगीसो रबाडा, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट

संभावित प्लेइंग इलेवन (Probable Playing 11)

दिल्ली कैपिटल्स

अजिंक्य रहाणे/पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), रिषभ पंत (विकेटकीपर), शिमरोन हेटमेयर, मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, कगीसो रबाडा, रविचंद्रन अश्विन, तुषार देशपांडे/हर्षल पटेल, एनरिच नोर्त्जे.

मुंबई इंडियंस

क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, सौरभ तिवारी, हार्दिक पांड्या, कीरोन पोलार्ड (कप्तान), क्रुणाल पांड्या, जेम्स पैटिंसन, राहुल चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह.

दिल्ली कैपिटल्स ( Delhi Capitals IPL Full Squad)

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रविचंद्रन अश्विन, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, शिमरोन हेटमेयर, कगीसो रबाडा, अजिंक्य रहाणे, रिषभ पंत, इशांत शर्मा, अक्षर पटेल, संदीप लमिछाने, कीमो पॉल, डेनियल सैम्स, मोहित शर्मा, एनरिक नार्जे, एलेक्स कैरी, अवेश खान, तुषार देशपांडे, हर्षल पटेल, मार्कस स्टोइनिस, ललित यादव.

मुंबई इंडियंस ( Mumbai Indians IPL Full Squad)

रोहित शर्मा (कप्तान), आदित्य तारे, अनमोलप्रीत सिंह, अनुकूल रॉय, क्रिस लिन, धवल कुलकर्णी, दिग्विजय देशमुख, हार्दिक पांड्या, इशान किशन, जेम्स पैटिंसन, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पांड्या, मिशेल मैक्लेनघन, मोहसिन खान, नेथन कूल्टर नाइल, प्रिंस बलवंत राय, क्विंटन डी कॉक, राहुल चाहर, सौरभ तिवारी, शेरफेन रदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट.

Check Dream11 Prediction/ Delhi Capitals vs Mumbai Indians / Dream11 Team/ DC Dream11 Team/ MI Dream11 Team/ Delhi Capitals Dream11 Team Mumbai Indians / Dream11 Guru Tips/ Online Cricket Tips and more.