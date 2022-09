दुबई में एशिया कप सुपर चार के मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों टीम इंडिया को पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद सोशल मीडिया पर टीम इंडिया की आलोचना हो रही है, मगर मैच के दौरान दीपक हूडा का खेला गया एक शॉट चर्चा का विषय बना हुआ है. दीपक हूडा के इस शॉट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

दीपक हूडा ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में सिर्फ 16 रन की पारी खेली. अपनी पारी के दौरान उन्होंने सिर्फ दो चौके लगाये, मगर मो. हसनैन की गेंद पर जिस तरह उन्होंने अपने शरीर को लगभग 90 डिग्री मोड़ते हुये अपर कट शॉट लगाकर गेंद को बांउड्री लाइन के बाहर भेजा, वह काफी हैरान करने वाले था. दीपक हूडा के इस अजीबोगरीब शॉट को देखकर विराट कोहली भी दंग रह गये और उन्होंने भी इस शॉट की जमकर तारीफ की.

Even king kohli ? is enjoying that shot of Deepak hooda

सोशल मीडिया पर दीपक हूडा के इस शॉट के बाद मीम्स बनाकर उनकी तारीफ की जा रही है. कुछ यूजर्स इसे एशिया कप का सबसे बेहतरीन शॉट बता रहे हैं, तो कुछ फैंस मॉर्डन क्रिकेट का सबसे अच्छा खिलाड़ी बता रहे हैं.

I’m not hesitating to say that Deepak Hooda played the shot of the Asia Cup ??

This level of band and #ViratKohli expression ??

#INDvsPAK pic.twitter.com/NGusEo0av8

