England vs Pakistan 3rd Test: साउथैम्प्टन टेस्ट में ये हो सकता है दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन

England vs Pakistan 3rd Test in Southampton live starts at 3.30pm IST on August 21: इंग्लैंड और पाकिस्तान (England vs Pakistan 3rd Test) के बीच सीरीज का तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच शुक्रवार से साउथैम्प्टन में खेला जाएगा। सीरीज का पहला टेस्ट मेजबान इंग्लैंड ने जीता था जबकि वर्षा बाधित दूसरा टेस्ट ड्रॉ रहा था। तीसरे टेस्ट में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या हो सकता है दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन आइए डालते हैं नजर:-

‘MS Dhoni जैसी मानसिकता पाक टीम के कप्तानों में भी होनी चाहिए’

पिच रिपोर्ट (Pitch Report) :

साउथैम्प्टन का विकेट तेज गेंदबाजों के अनुकूल रहता है। बाद में स्पिनर्स भी अपना कमाल दिखाते हैं।

कैसा रहेगा मौसम का हाल

बारिश की वजह से दूसरे टेस्ट में गेंदबाजों को ज्यादा गेंदबाजी का मौका नहीं मिला। तीसरे टेस्ट में भी यहां बारिश का अनुमान है। निर्णायक टेस्ट में भी बूंदाबांदी के आसार हैं। दिन का अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।

नहीं खेलेंगे बेन स्टोक्स

पारिवारिक कारणों की वजह से दूसरे टेस्ट में नहीं खेलने वाले स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स तीसरे टेस्ट में भी नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह दूसरे टेस्ट में जैक क्राउले को मौका दिया गया था। अर्धशतक जड़ने के बाद क्राउले की जगह टीम में बरकरार रखने की उम्मीद है। फाइनल टेस्ट में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की वापसी हो सकती है जो रोटेशन पॉलिसी के तहत दूसरे टेस्ट से बाहर थे।

इंग्लैंड का प्लेइंग इलेवन :

रोरी बर्न्स, डोमिनिक सिब्ले, जैक क्राउले, जो रूट (कप्तान), ओली पोप, जोस बटलर, क्रिस वोक्स, जोफ्रा आर्चर, डोम बेस, स्टुअर्ट ब्रॉड, ओली रॉबिंसन/जेम्स एंडरसन।

कोच लैंगर ने बताया उस्मान ख्वाजा, डार्सी शॉर्ट को टीम से बाहर करने का कारण

पाकिस्तान की टीम को यदि इस टेस्ट को जीतना है तो उसके टॉप के चार बल्लेबाजों को अच्छी पारियां खेलनी होंगी। कप्तान अजहर अली पिछली तीन पारियों में महज 38 रन ही बना सके हैं। ऐसे में पाकिस्तान की टीम अजहर अली, बाबर आजम और शान मसूद से अच्छी पारी की उम्मीद करेगी।

पाकिस्तान का प्लेइंग इलेवन:

शान मसूद, आबिद अली, अजहर अली (कप्तान), बाबर आजम, असद शफीक, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान/फवाद आलम, यासिर शाह, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास।