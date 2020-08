England vs Pakistan T20 Series : इंग्लैंड की 14 सदस्यीय टीम में डेविड विली और डेविड मलान की वापसी

England Announce T20 Squad For Upcoming T20I Series vs Pakistan: इंग्लैंड ने पाकिस्तान (England vs Pakistan T20 Series 2020) के खिलाफ खेली जाने वाली आगामी 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए अपनी 14 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही टेस्ट और वनडे के बाद कोरोनावायरस महामारी के बीच अब क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट की शुरुआत हो जाएगी। सीरीज का पहला टी20 28 जबकि दूसरा 30 को वहीं तीसरा और अंतिम मैच एक सितंबर को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में खेला जाएगा।

पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम से जुड़े अजहर महमूद

टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट, स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) , जोस बटलर (Jos Buttler) और जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) टी20 सीरीज में नहीं खेलेंगे। इनमें से तीन इस समय पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा हैं। स्टोक्स पारिवारिक कारणों की वजह से नहीं खेल रहे हैं। उनके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी लिमिटेड ओवर की सीरीज में इंग्लैंड टीम से जुड़ने की उम्मीद है।

CPL 2020: राशिद खान के ‘Hockey Flick’ छक्के का Video वायरल, बने जीत के हीरो

टी20 सीरीज में इंग्लैंड की टीम में डेविड विली (David Willey) की वापसी हुई हहै जिन्होंने हाल में आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर सबको प्रभावित किया था। डेविड मलान (Dawid Malan) की भी लंबे समय बाद इंग्लिश टीम में वापसी हुई है। इसके अलावा लुइस ग्रेगरी और क्रिस जॉर्डन भी टीम का हिस्सा हैं। लियाम लिविंगस्टोन, रीक टोप्ले और पैट ब्राउन को बतौर रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर इंग्लैंड ने रखा है।

CPL 2020: सुनील नारायण के ऑलराउंड प्रदर्शन से जीते नाइटराइडर्स

इंग्लैंड की टी20 टीम इस प्रकार है :

इयोन मोर्गन (कप्तान), मोइन अली, जॉनी बेयरस्टो, टॉम बेंटन, सैम बिलिंग्स, टॉम कर्रन, जो डेनली, लुइस ग्रेगरी, क्रिस जॉर्डन, साकिब महमूद, डेविड मलान, आदिल राशिद, जेसन रॉय और डेविड विली।