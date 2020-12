IND vs AUS 1st T20: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से हराया

India tour of Australia 2020/21: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम (India vs Australia 1st T20) ने कैनबरा के मनुका ओवल (Manuka Ovals) में शुक्रवार को खेले जाने वाली 3 मैचों की सीरीज के पहले टी20 मैच में टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आंमंत्रित किया है।

भारत की ओर से बाएं हाथ के पेसर टी नटराजन इस मैच के जरिए अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का डेब्यू कर रहे हैं। नटराजन ने इससे पहले तीसरे वनडे में अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी।

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से पराजित किया था। मनुका ओवल की पिच से स्पिनरों और तेज गेंदबाजों दोनों को मदद मिलने की उम्मीद है। तीसरे वनडे में मिली जीत ने भारतीय टीम के लिए टॉनिक का काम किया है।

दूसरी ओर वनडे सीरीज जीतकर ऑस्ट्रेलिया के हौसले बुलंद हैं। स्टार बल्लेबाज डेविड वॉर्नर हालांकि चोट के कारण बाहर हैं। अब देखना यह है कि कप्तान एरोन फिंच के साथ मार्नस लाबुशेन उतरते हैं या कोई और।

भारत (Playing XI)

केएल राहुल (विकेटकीपर), शिखर धवन, विराट कोहली (कप्तान), मनीष पांडे, संजू सैमसन, हार्दिक पांडया, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, दीपक चाहर, मोहम्मद शमी, टी नटराजन।

ऑस्ट्रेलिया (Playing XI)

एरोन फिंच (कप्तान), डार्सी शॉर्ट, मैथ्यू वेड, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मोजेज हेनिरक्स, सीन एबोट, मिचेल स्टार्क, मिचेल स्वीपसन, एडम जांपा, जोश हेजलवुड।