South Africa vs India: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क (SuperSport Park, Centurion) में टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला गया, जिसमें भारत ने 113 रन से शानदार जीत दर्ज की. ये जीत टीम इंडिया के लिए कई मायनों में खास रही. एक तरफ भारत सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट जीत दर्ज करने वाला पहला एशियाई देश बना, वहीं दूसरी ओर विराट कोहली (Virat Kohli) साउथ अफ्रीका में भारत को सर्वाधिक टेस्ट जिताने वाले कप्तान बने.

विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने यहां दूसरा टेस्ट जीता. इससे पहले राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) और महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की अगुवाई में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका की सरजमीं पर 1-1 टेस्ट जीत चुकी थी. अब विराट कोहली भारत को अपने नेतृत्व में दूसरा टेस्ट जिताकर नंबर-1 भारतीय कप्तान बन चुके हैं.

सोशल मीडिया पर विराट कोहली का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जो भारत की साउथ अफ्रीका पर जीत के बाद का बताया जा रहा है. इसमें टेस्ट कप्तान विराट कोहली होटल स्टाफ क साथ डांस करते नजर आ रहे हैं. विराट कोहली के साथ हेड कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) भी नजर आ रहे हैं.

