टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों टीम इंडिया को 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ टीम इंडिया का टी-20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा नहीं हो पाया. भारत की इस हार के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में निराशा देखने को मिल रहा है. वहीं पूर्व क्रिकेटरों ने भी इस हार को निराशाजनक बताया है.

India Clueless with the ball. Hales and Buttler too good for this Indian attack.

Team England you were a far better team congratulations. For team India, lot to learn and come back harder next time. #INDvsENG

As one-sided as they get. India in the bilaterals and league stage seems a different side.

A figure thats going to disturb for times to come. Tough game India.

Can’t believe so many people blamed Virat Kohli for not winning an ICC title all those years. This Indian team just crumbles like a pack of cards under pressure in Knock out matches.

Nothing hurts more than an India loss, that too in Knockouts…This wound not going to heal!

Absolutely We are the biggest Chokers in Knockouts ?

Time for Few players to take retirement and make way for youngsters!#T20WorldCup

