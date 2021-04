IPL 2021, PBKS vs KKR, 21st Match: यहां देखें पंजाब बनाम कोलकाता मैच की Live Streaming

IPL 2021, PBKS vs KKR, Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders, 7th Match Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports Live, Disney+Hotstar Live Cricket: पंजाब किंग्स (Punjab Kings) और कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के बीच 26 अप्रैल को सीजन का 21वां मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में खेला जाना है. तीन मैच में हार के क्रम को तोड़ने के बाद पंजाब किंग्स की टीम केकेआर के खिलाफ जीत की लय बरकार रखने की कोशिश करेगी.

पंजाब ने टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ की थी लेकिन इसके बाद उसे लगातार तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा. टीम हालांकि शुक्रवार को गत चैंपियन मुंबई इंडियन्स को नौ विकेट से हराकर हार के क्रम को तोड़ने में सफल रही. टीम अब केकेआर के खिलाफ जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी जो अपने पिछले चार मैच गंवा चुकी है.

कब और कहां खेला जाएगा Punjab Kings और Kolkata Knight Riders के बीच मैच?

पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में खेला जाएगा. जिसमें टॉस शाम 7, जबकि इसके आधे घंटे बाद मैच की शुरुआत होगी.

कहां देख सकेंगे Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders मैच का सीधा प्रसारण?

इस मैच का लाइव टेलीकास्ट Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 1 Hindi पर देखा जा सकता है.

कहां देखें Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?

Disney+Hotstar पर पंजाब-केकेआर के बीच मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

Punjab Kings और Kolkata Knight Riders की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

पंजाब किंग्स: लोकेश राहुल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, मनदीप सिंह, प्रभसिमरन सिंह, निकोलस पूरन, सरफराज खान, दीपक हुड्डा, मुरुगन अश्विन, रवि बिश्नोई, हरप्रीत बरार, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, इशान पोरेल, दर्शन नाल्कंडे, क्रिस जोर्डन, डेविड मलान, झाय रिचर्डसन, शाहरुख खान, रिले मेरेडिथ, मोइजेस हेनरिक्स, जलज सक्सेना, उत्कर्ष सिंह, फैबियन एलेन और सौरभ कुमार.

कोलकाता नाइट राइडर्स: इयोन मोर्गन (कप्तान), दिनेश कार्तिक, शुभमन गिल, नितीश राणा, टिम सीफर्ट, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, कुलदीप यादव, शिवम मावी, लॉकी फर्ग्युसन, पैट कमिंस, कमलेश नागरकोटी, संदीप वारियर, प्रसिद्ध कृष्णा, राहुल त्रिपाठी, वरुण चक्रवर्ती, शाकिब अल हसन, शेल्डन जैक्सन, वैभव अरोड़ा, हरभजन सिंह, करुण नायर, बेन कटिंग, वेंकटेश अय्यर और पवन नेगी.