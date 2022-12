बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज होने से एक दिन पहले टीम इंडिया को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब मोहम्मद शमी चोटिल होने की खबर सामने आई। बीसीसीआई ने जानकारी दी कि शमी कंधे की चोट के चलते बांग्लादेश दौरे पर वनडे सीरीज नहीं खेल पाएंगे।। शमी के चोटिल होने के बाद उमरान मलिक को टीम में शामिल किया गया।

वनडे सीरीज से बाहर होने के बाद मोहम्मद शमी ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की है जिनमें उनको मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते देखा जा सकता है। शमी ने फोटो के कैप्शन में लिखा, “चोट, सामान्य तौर पर, आपको हर पल की सराहना करना सिखाती है। मैंने अपने पूरे करियर में चोटों का सामना किया है। यह आपको विनम्र करती है। यह आपको परिप्रेक्ष्य देती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितनी बार चोट लगी है, मैंने उस चोट से सीखा है। मैं और भी मजबूत होकर वापसी करूंगा। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।”

Injury, in general, teaches you to appreciate every moment. I’ve had my share of injuries throughout my career. It’s humbling. It gives you perspective. No matter how many times I’ve been hurt, I’ve learned from that injury and come back even more stronger ?????????? pic.twitter.com/EsDLZd30Y7

