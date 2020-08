Happy Birthday Lasith Malinga: मौजूदा इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) चैंपियन मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की ओर से खेलने वाले श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा (Lasith Malinga Birthday) आज (28 अगस्त 2020) यानी शुक्रवार को अपना 37वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. मलिंगा को उनके जन्मदिन के मौके पर मुंबई टीम के साथी स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या सहित दुनिया भर के फैंस ने बधाई दी है.

हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने मलिंगा को लीजैंड बताया है.वहीं मुंबई इंडियंस उने उनकी उपलब्धियों को गिनाया है.

