Indian Premier League 2021, Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders, Playing XI: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) और कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium, Chennai) में सीजन का 10वां मैच खेला जा रहा है, जिसमें आरसीबी ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला लिया है. आरसीबी शुरुआती दोनों मैच जीतकर इस वक्त अंकतालिका में दूसरे पायदान पर है, जबकि केकेआर ने 2 में से 1 मैच अपने नाम किया है और यह टीम छठे स्थान पर है.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपनी टीम में एक बदलाव किया है. डैनियल क्रिस्चियन के स्थान पर रजत पाटीदार को टीम में स्थान दिया गया है. वहीं केकेआर ने टीम में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया है. खास बात यह है कि विराट कोहली ने इयोन मोर्गन के खिलाफ पहली बार टॉस जीता है.

यहां देखें टॉस-

#RCB have won the toss and they will bat first against #KKR in Match 10 of #VIVOIPL.

Follow the game here – https://t.co/OBmT3wfu6G pic.twitter.com/mYaZUcG5WQ

— IndianPremierLeague (@IPL) April 18, 2021