IPL 2023: विजय शंकर के तूफान से कोलकाता हुआ पस्त, गुजरात 7 विकेट से जीता

गुजरात टाइटंस ने शनिवार को IPL के 39वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को सात विकेट से हराया. कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज की तूफानी पारी के दम पर 7 विकेट खोकर 179 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में गुजरात ने विजय शंकर के 5 छक्कों की मदद से खेली गई नाबाद 51 रनों के दम 180 रनों का लक्ष्य 13 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया.

A ? of the Table victory in Kolkata for the @gujarat_titans ??

They ace the chase yet again to register their fourth away win in a row ????

Scorecard ▶️ https://t.co/iOYYyw2zca #TATAIPL | #DCvSRH pic.twitter.com/sR5TSGeJ94

— IndianPremierLeague (@IPL) April 29, 2023