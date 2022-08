IRE vs AFG, 1st T20I Ireland vs Afghanistan Live Cricket Score & Scorecard

3 मैचों की T20I सीरीज के पहले मुकाबले में आयरलैंड और अफगानिस्तान आमने-सामने हैं। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।

अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): रहमानुल्ला गुरबाज (wk), इब्राहिम जादरान, उस्मान गनी, हशमतुल्ला शाहिदी, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद नबी (c), अजमतुल्लाह ओमरजई, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी

आयरलैंड (प्लेइंग इलेवन): पॉल स्टर्लिंग, एंड्रयू बालबर्नी (c), लोर्कन टकर (w), हैरी टेक्टर, गैरेथ डेलानी, कर्टिस कैंपर, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क अडायर, एंडी मैकब्राइन, बैरी मैकार्थी, जोशुआ लिटिल

आयरलैंड बनाम अफगानिस्तान, 1st T20I मैच

IRE VS AFG ड्रीम11 टीम

लोर्कन टकर, रहमानुल्ला गुरबाज़ (C), पॉल स्टर्लिंग (VC), नजीबुल्लाह ज़दरान, हशमतुल्ला शाहिदी, हज़रतुल्लाह ज़ज़ई, मोहम्मद नबी, करीम जनत, मार्क अडायर, राशिद खान, बैरी मैकार्थी।

This time tomorrow, we’ll be warming up ahead of our series opening T20I against Afghanistan in Belfast!

The weather looks good. Adult tickets are £10; under-16s go free.

Get tickets ? https://t.co/MrgylAjFVR #BackingGreen ☘️? pic.twitter.com/304cd8ATOk

— Cricket Ireland (@cricketireland) August 8, 2022