टी-20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम को तब बड़ा झटका लगा, जब टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए. चोटिल बुमराह की जगह मो. सिराज को भारतीय टीम में शामिल किया गया है. अब मिल रही जानकारी के मुताबिक बुमराह ना सिर्फ टी-20 वर्ल्ड कप बल्कि आने वाली कई सीरीज में टीम से बाहर रह सकते हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक जसप्रीत बुमराह पीठ की चोट से परेशान हैं और वह अगले चार से छह महीने तक क्रिकेट के मैदान से बाहर रहेंगे. टी-20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम को इस साल नवंबर में न्यूजीलैंड का दौरा (तीन वनडे, तीन टी-20) करना है, जबकि टीम दिसंबर में बांग्लादेश का दौरा (दो टेस्ट, तीन वनडे) करेगी. इसके अलावा साल 2023 में न्यूजीलैंड की टीम जनवरी फरवरी में तीन वनडे और तीन टी-20 खेलने भारत आएगी, वहीं ऑस्ट्रेलिया भी फरवरी मार्च में चार टेस्ट (बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी) और तीन वनडे खेलने आएगी. इन चार प्रमुख सीरीज में जसप्रीत बुमराह के खेलने पर सस्पेंस है.

Bumrah could be out of the action for the next 6 months. (Source – PTI)

