भारत के इंग्लैंड दौरे को लेकर आई बड़ी खबर, इन 5 वेन्यू पर खेली जाएगी टेस्ट सीरीज

भारतीय क्रिकेट टीम साल 2025 में इंग्लैंड का दौरा करेगी. इस दौरे पर भारत मेजबान इंग्लैंड के साथ लॉर्ड्स, ओवल और हेडिंग्ले सहित 5 वेन्यू पर टेस्ट मैच खेलेगी. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने बुधवार को ये जानकारी दी.

ECB ने 2025-2031 के बीच सात साल के चक्र के लिए अपनी पुरुष और महिला टीम के घरेलू कैलेंडर की घोषणा की. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के भविष्य दौरा कार्यक्रम (एफटीपी) के अनुसार भारत जून 2025 में पांच टेस्ट के लिए इंग्लैंड का दौरा करने के लिए तैयार है और ईसीबी ने विज्ञप्ति में कहा कि पटौदी ट्रॉफी के लिए ये मुकाबले लॉर्ड्स, द ओवल (दोनों लंदन में), एजबेस्टन (बर्मिंघम), हेडिंग्ले (लीड्स) और ओल्ड ट्रैफर्ड (मैनचेस्टर) में खेले जाएंगे.

The venues hosting England Men's and England Women’s international matches from 2025 to 2031 have been announced.

— England and Wales Cricket Board (@ECB_cricket) June 14, 2023