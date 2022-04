पूर्व भारतीय दिग्गज और आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायन्ट्स (Lucknow Super Giants) के मेंटोर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के मैनेजर रविवार को हादसे का शिकार हो गए.

हादसे के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स के सीईओ रघु अय्यर (Raghu Iyer), उनकी सहयोगी रचिता बेरी (Rachita Berry) और गौतम गंभीर के मैनेजर गौरव अरोड़ा (Gaurav Arora) उनकी कार से लखनऊ और पंजाब किंग्स के बीच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हो रहा मैच देखने जा रहे थे.

हालांकि हादसा बहुत बड़ा नहीं था. लखनऊ की टीम की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं. लखनऊ की टीम आज पंजाब के खिलाफ आईपीएल 2022 में अपना नौवां मैच खेल रही है. पुणे में हो रहे इस मैच को देखने के लिए ही गंभीर अपने सहयोगियों के साथ स्टेडियम जा रहे थे.

Lucknow Super Giants’ CEO Raghu Iyer, his associate Rachita Berry and Gaurav Arora, Manager for Gautam Gambhir were involved in a minor road accident en route to the venue for tonight’s game. Fortunately, all three are safe and well. pic.twitter.com/NoWHmN0MOl

— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) April 29, 2022