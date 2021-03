New Zealand vs Bangladesh, 2nd ODI: कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे के दम पर न्यूजीलैंड ने 23 मार्च को क्राइस्टचर्च में दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को पांच विकेट से मात दी. इसी के साथ मेजबान टीम ने तीन मुकाबलों की शृंखला में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है.

न्यूजीलैंड ने 272 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए तीन विकेट 53 रन पर गंवा दिए थे. इसके बाद लैथम और कॉनवे ने जिम्मेदारी संभाली और चौथे विकेट के लिये 113 रन की साझेदारी की, जिससे न्यूजीलैंड 48.2 ओवर में पांच विकेट पर 275 रन बनाकर विश्व कप सुपर लीग के अंतर्गत खेले जा रहे इस मैच में 10 महत्वपूर्ण अंक हासिल करने में सफल रहा.

लैथम ने नाबाद 110 रन बनाए. उन्होंने इसके लिए 108 गेंदें खेली तथा 10 चौके लगाए. कॉन्वे ने 93 गेंदों पर सात चौकों की मदद से 72 रन बनाए. लैथम ने बाद में जेम्स नीशाम (30) के साथ पांचवें विकेट के लिए 76 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई. इससे पहले बांग्लादेश ने छह विकेट पर 271 रन बनाये थे. उसकी तरफ कप्तान तमीम इकबाल और मोहम्मद मिथुन ने अर्धशतक जमाए.

New Zealand win the ODI series! 🇳🇿

An unbeaten 110 from Tom Latham and 72 from Devon Conway guide the @BLACKCAPS to a five-wicket win in Christchurch.#NZvBAN | https://t.co/sxJIk3mZbm pic.twitter.com/fhUaPF1Gju

— ICC (@ICC) March 23, 2021