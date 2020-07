मुंबई पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) को जन्मदिन की बधाई देने के साथ कोविड-19 महामारी के बीच लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की सलाह दे डाली।

ट्वीट में लिखा गया, “माही की तरह बने, नॉट आउट रहे, कूल रहे और कोरोना वायरस को स्टंप करें।” ट्वीट के साथ अपलोड की गई फोटो में लिखा था – एमएसडी यानि कि मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग।

Do it the ‘Mahi Way’ – Stay ‘Not Out’, Stay Cool & Stump #coronavirus

Happy Birthday, Captain Cool.#HappyBirthdayMahi #SocialDistancing pic.twitter.com/piH7jNFBIK

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) July 7, 2020