इफ्तिखार अहमद (51) और शादाब खान (52) के शानदार अर्धशतकों और गेंदबाजों के सटीक प्रदर्शन से पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को गुरूवार को वर्षा बाधित मुकाबले में डीएलएस पद्धति के तहत 33 रन से हराकर टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा। शादाब को उनके अर्धशतक और दो विकेटों के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

पाकिस्तान ने 20 ओवर में नौ विकेट पर 185 रन का मजबूत स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरे दक्षिण अफ्रीका की पारी में जब स्कोर चार विकेट पर 69 रन था कि तभी बारिश आने के कारण खेल रोकना पड़ा। इस समय दक्षिण अफ्ऱीका डीएलएस पद्धति के अनुसार 15 रनों से पीछे था। डीएलएस पद्धति की विडम्बना देखिए कि पाकिस्तान अपनी पारी में इसी समय 55 पर चार के स्कोर पर था लेकिन दक्षिण अफ्ऱीका इस समय पाकिस्तान से 15 रन पीछे है। दक्षिण अफ्रीका को 14 ओवर में 142 रन का लक्ष्य मिला।

