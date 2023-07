साफ-सीधी बात यह है... बेयरस्टो विवाद पर अश्विन ने खुलकर की बात

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो का रन-आउट खूब चर्चा में है. विवाद एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट के पांचवें दिन बेयरस्टो ऐसे वक्त पर आउट हुए जो मैच के लिहाज से काफी अहम था. ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार मैच 43 रन से अपने नाम किया. यह 52वें ओवर की आखिरी गेंद थी. बेयरस्टो विकेटकीपर और अंपायर को बताए बिना क्रीज से बाहर आकर नॉन-स्ट्राइकर छोर पर बेन स्टोक्स के साथ बात करने लगे. उन्होंने यह भी कन्फर्म नहीं किया कि अंपायर ने ओवर खत्म होने का इशारा किया था या नहीं. विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने सीधा थ्रो विकेट पर किया और तीसरे अंपायर ने बेयरस्टो को रन-आउट करार दिया.

इसके बाद खेल-भावना की एक बहस शुरू हो गई. ऑस्ट्रेलियाई टीम को बेईमान कहा जाने लगा. ड्रेसिंग रूम में जाते समय उसके खिलाड़ियों के साथ एमसीसी सदस्यों की ओर से बदमतीजी भी की गई. गेंद अभी खेल में थी और कैरी ने इसी वजह से थ्रो किया. एक फैन ने रविचंद्रन अश्विन को टैग करते हुए उन्हें भी इस बहस का हिस्सा बना लिया. और अश्विन ने भी इस पर अपनी राय रखी.

अश्विन खुद भी कई बार खेल-भावना जैसे प्रश्न पर सवालों के घेरे में रहे हैं. भले ही उन्होंने जो किया वह खेल के नियमों के अंतर्गत बिलकुल सही होता था. उन्होंने कहा कि कैरी पर सवाल उठाने के बजाय सजगता के लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए.

“The keeper would never have a dip at the stumps from that far out in a test match unless he or his team have noticed a pattern of the batter leaving his crease after leaving a ball like Bairstow did.”

