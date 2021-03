Road Safety World Series: देखें VIDEO- Irfan Pathan का बेटा इमरान, पापा के लिए मांग रहा यह दुआ

Irfan Pathan Shares cute video of his son who is praying for him: रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज (Road Safety World Series) के पहले सेमीफाइनल में इंडिया लेंजड्स (India Legends) ने वेस्टइंडीज लेजंड्स (Westindies Legends) को 12 रन से जीत दिला दी. यह रोमांचक मैच एक वक्त बराबरी पर था लेकिन 19वें ओवर में विंडीज के कप्तान ब्रायन लारा (Brian Lara) के आउट होने के बाद भारत को इस मैच में वापसी का मौका मिल गया.

मैच का अंतिम ओवर कप्तान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने तेज गेंदबाज इरफान पठान (Irfan Pathan) को दिया. 219 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही विंडीज की टीम को आखिरी ओवर में 17 रन की दरकार थी. इससे पहले इरफान इस मैच में 3 ओवर में 44 रन लुटा चुके थे और रोमांचक मोड़ पर खड़ा मैच फैन्स की धड़कने बड़ा रहा था.

View this post on Instagram A post shared by Irfan Pathan (@irfanpathan_official)

इरफान पठान का बेटा इमरान भी स्टैंड्स में बैठकर यह मैच देख रहा था. इस दौरान जब इरफान मैच की आखिरी 6 गेंदें फेंक रहे थे. तब इरफान का बेटा इमरान अल्लाह से दुआ कर रहा था, ‘अल्लाह प्लीज मेरे डैडी को जिताना.’ इमरान का यह वीडियो उनके किसी परिजन ने शूट कर लिया. इरफान पठान ने गुरुवार को यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा, ‘कल रात की जीत का असली कारण.’

https://twitter.com/IrfanPathan/status/1372242597268234241?s=20

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. करीब 3 घंटे में ही इसे एक लाख लोग देख चुके हैं. बता दें इस रोमांचक सेमीफाइनल में इंडिया लेजेंड्स ने सचिन तेंदुलकर (65) और युवराज सिंह की 20 बॉल में नाबाद 49 रन की पारी की बदौलत 20 ओवर में 218 रन का पहाड़ सा टोटल खड़ा किया था. लेकिन जवाब में वेस्टइंडीज की टीम भी इस टारगेट का बखूबी पीछा करती नजर आई.

विंडीज की ओर से ड्वेन स्मिथ (63), नरसिंह देवनारायण (59) और ब्रायन लारा (46) की बदौलत मैच में जीत की ओर बढ़ रही थी. लेकिन विनय कुमार ने मैच के 19वें ओवर में लारा को आउट कर भारत की मैच में वापसी करा दी. अंत में भारत ने यह मैच 12 रन से अपने नाम किया.