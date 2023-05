IPL 2023: फॉफ डुप्लेसी ने हासिल किया बड़ा मुकाम, ऐसा करने वाले बने चौथे विदेशी

सबसे तेज 4000 IPL रन (पारी)

गौरतलब है कि इस सीजन फाफ डुप्लेसी बल्ले से आग उगल रहे हैं. उन्होंने 12 मैचों में 600 से ज्यादा रन अब तक अपने खाते में जोड़ लिए हैं और ऐसा करने वाले वह इकलौते बल्लेबाज हैं. इस दौरान उनका औसत करीब 60 और स्ट्राइक रेट लगभग 155 का रहा है. उनके बल्ले से अब तक 7 अर्धशतक आ चुके हैं.

Seeing it in 4K resolution! ?

Captain Faf reaches another elite milestone! ?#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2023 #RRvRCB pic.twitter.com/7KANwURreC

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) May 14, 2023