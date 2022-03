भारत के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट से पहले श्रीलंका को बड़ा झटका लगा है. टीम के तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा (Dushmantha Chameera) बैंगलोर में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं. बता दें कि चमीरा मोहाली में खेले गए शुरुआती टेस्ट मैच में नहीं खेले थी.

भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट 12 मार्च से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है. मोहाली में खेले गए पहले टेस्ट मैच में हारकर श्रीलंका दो मैचों की सीरीज में 0-1 से पीछे है.

खबरों के मुताबिक, चमीरा को वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से दूसरे टेस्ट से बाहर किया गया है. चमीरा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन का भी हिस्सा हैं, जो 26 मार्च से शुरू होने वाला है. मेगा ऑक्शन के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें INR 2 करोड़ में खरीदा था.

Confirmation from Sri Lanka that Dushmantha Chameera will not take part in second Test. The team has been advised by the medical panel to manage him and play him only in white ball cricket until the World Cup. Sense that’s the end of his Test career.

— Rex Clementine (@RexClementine) March 11, 2022