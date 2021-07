Sri Lanka vs India, 3rd ODI: श्रीलंका ने कोलंबो (R.Premadasa Stadium, Colombo) में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे मैच में शुक्रवार (23 जुलाई) को भारत को 3 विकेट से मात दी. इसके साथ ही मेजबान टीम आखिरकार सम्मान बचाने में कामयाब रही. हालांकि भारत ने टीम इंडिया ने शृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली.

मुकाबले में टॉस हारने के बाद पहले गेंदबाजी करते हुए मेजबान टीम ने भारत को बारिश के कारण 47 ओवरों तक सीमित किए गए मैच 43.1 ओवरों में 225 रनों पर सीमित दिया और फिर 227 रनों के संशोधित लक्ष्य को 39 ओवरों में सात विकेट पर हासिल कर लिया.

भारत की ओर से डेब्यूटेंट राहुल चाहर को तीन विकेट मिले. चेतन सकारिया ने दो विकेट शिकार किए, जबकि कृष्णप्पा गौतम और हार्दिक पांड्या ने एक-एक सफलता हासिल की.

Sri Lanka win! ?

Half-centuries from Fernando and Rajapaksa propel the hosts to a three-wicket victory despite a late slide.

India still win the series 2-1.#SLvIND | https://t.co/eLmZty22kE pic.twitter.com/Fbc8lRwh8y

— ICC (@ICC) July 23, 2021