ENG vs IND: स्टुअर्ट ब्रॉड को पड़ी 'देसी मार' तो सोशल मीडिया पर आई मजेदार मीम्स की बाढ़

क्रिकेट में इतिहास दोहराए जाते हैं। इंग्लैंड और भारत के बीच एजबेस्टन में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भी कुछ ऐसा ही उस समय देखने को मिला जब बतौर कप्तान डेब्यू करते हुए जसप्रीत बुमराह ने 10 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ही ओवर में 35 रन जड़ दिए। इस तरह ब्रॉड के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे महंगा ओवर फेंकने का शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। बुमराह ने ब्रॉड के 18वें ओवर की जमकर धुनाई की। उन्होंने इस ओवर में 4 चौके और 2 छक्के जड़ते हुए कुल 35 रन बटोरे।

इस तरह ब्रॉड के ओवर की कुटाई होता देख फैंस को एक बार फिर 2007 T20 वर्ल्ड कप का वो ओवर याद आ गया जिसमें युवराज ने ब्रॉड के एक ही ओवर में लगातार 6 छक्के जड़ते हुए 36 रन बटोर लिए थे। ब्रॉड के नाम अब T20I ही नहीं बल्कि टेस्ट में भी सबसे महंगा ओवर फेंकने का शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। इस बीच सोशल मीडिया पर स्टुअर्ट ब्रॉड ट्रेंड कर रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं ब्रॉड को लेकर शेयर किए जा रहे कुछ मजेदार मीम्स पर..

#Bumrah Rocks in #INDvsENG ? Creates a World Record by hitting 4,4WD,6NB,4,4,4,6,1 in an over ? pic.twitter.com/2ICeD0rtGQ — Satyam dubey??? (@Satyamd35344076) July 2, 2022