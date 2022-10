दुबई। भारत के सूर्यकुमार यादव बुधवार को जारी आईसीसी पुरूष रैंकिंग के अपडेट के बाद दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। वह T20 विश्व कप में दूसरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के तौर पर मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान (861 रेटिंग अंक) ने न्यूजीलैंड में त्रिकोणीय श्रृंखला के दौरान निरंतर प्रदर्शन की बदौलत टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर अपनी बढ़त बढ़ा ली है जबकि सूर्यकुमार (838 रन) रविवार को एमसीजी में दोनों देशों के बीच होने वाले मुकाबले से पहले दूसरे स्थान पर कायम हैं।

केएल राहुल (13), विराट कोहली (15) और कप्तान रोहित शर्मा (16) सभी ताजा अपडेट में अपने स्थान पर बरकरार हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम दक्षिण अफ्रीका के ऐडन मार्कराम और न्यूजीलैंड के डेवोन कोनवे से आगे तीसरे स्थान पर बने हुए हैं।

शीर्ष 10 में एकमात्र बदलाव न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स की रैंकिंग में हुआ है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला में प्रदर्शन के बूते 13 पायदान के शानदार उछाल से 10वें स्थान पर पहुंच गये। हार्दिक पंड्या आल राउंडर रैंकिंग में 173 रेटिंग अंक से छठे स्थान पर बरकरार हैं।

बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन शीर्ष आल राउंडर के तौर पर T20 विश्व कप में प्रवेश करेंगे। उन्होंने अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी को शीर्ष स्थान से हटाया। शाकिब ने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के बूते शीर्ष स्थान हासिल किया जिसमें इस अनुभवी क्रिकेटर ने बांग्लादेश के अंतिम दो मैचों के दौरान लगातार अर्धशतक जमाये।

