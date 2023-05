टी20 क्रिकेट अब विराट कोहली और रोहित शर्मा से आगे निकल चुका है- यशस्वी की तारीफ में क्या बोल गए सबा करीम

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर सबा करीम ने दावा किया है कि टी20 क्रिकेट रोहित शर्मा और विराट कोहली से आगे बढ़ चुका है. इसके साथ ही उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ यशस्वी जायसवाल की पारी की भी तारीफ की.

जायसवाल ने कोलकाता के गेंदबाजों को काफी परेशान किया. जायसवाल ने सिर्फ 47 गेंदों पर 98 रन की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने आईपीएल के इतिहास का सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाई. उन्होंने सिर्फ 13 गेंद पर अर्धशतक लगाया. उन्होंने पैट कमिंस और केएल राहुल के 14 गेंद पर हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

जायसवाल ने इस सीजन में 575 रन बनाए हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 52.27 का है. जायसवाल ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की है. उनका स्ट्राइक रेट 167.15 का है.

वहीं दूसरी ओर रोहित के लिए यह सीजन बहुत मुश्किल रहा है. पांच बार की चैंपियन टीम के कप्तान ने अभी 11 मैचों में 191 रन बनाए हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 17.36 का रहा है. उनका स्ट्राइक रेट 124.84 का है. कोहली ने 11 मैचों में 420 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 133.76 का रहा है.

When one sees Jaiswal and SKY bat, it is amply clear that T20 game has moved on from Rohit sharma and Virat Kohli!!@anilkumble1074 @bhogleharsha

— Syed Saba Karim (@SyedSabaKarim5) May 11, 2023