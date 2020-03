भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने लोगों से कोरोना वायरस से बचने के लिए घर पर रहने और लॉकडाउन के निर्देश को मानने की अपील की है। कप्तान कोहली के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किए गए एक वीडियों में उन्होंने कहा, “ये मुश्किल समय है और हमें स्थिति की गंभीरता को समझना होगा। कृपया कर सभी लोग नियमों का पालन करें और एकता बनाएं रखे। सभी से यही अपील है।”

These are testing times and we need to wake up to the seriousness of this situation. Please let us all follow what’s been told to us and stand united please. It’s a plea to everyone pic.twitter.com/75dDlzT6tX

क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीासीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी जानलेवा वायरस से लड़ने के लिए लॉकडाउन के दौरान लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है।

Simple things are often the hardest to do, because they require consistent discipline & determination.

Hon‘ble PM @narendramodi ji has asked us to #StayHomeStaySafe for 21 days. This simple task can save millions of lives.

Let’s all unite in this war against #COVID19.

