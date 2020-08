वेस्टइंडीज के अनुभवी ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो अपनी बेटी के जन्मदिन पर अपने प्रसिद्ध गाने ‘चैंपियन’ पर डांस करते हुए दिखाई दिए। ब्रावो की बेटी ड्वेनिस अपने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में अपना 16वां जन्मदिन मनाते हुए सोशली मीडिया पर फोटो पोस्ट की है।

आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें ब्रावो अपनी बेटी के साथ गाना गाते हुए और डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्विटर पर कहा, ‘ड्वेनिस ब्रावो 16 साल की हो गई हैं और यह पल चैंपियन के लिए है। ड्वेनिस को आगे के लिए शुभकामनाएं।’

Dwaynice Bravo turns 16 and that calls for a Champion moment! To the sweetest things ahead Dwaynice! #SuperBirthday #WhistlePodu pic.twitter.com/B8ypjpF5ld

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) August 4, 2020