IPL से पहले कोहली को लेकर दीवानगी 7वें आसमान पर, दीवार पर बनाई गई 60 फीट लंबी पेंटिंग

ये पहली बार नहीं है जब कोहली को लेकर फैंस की दीवानगी इस हद तक देखने को मिली है. हाल ही में कोहली के शतक से जुड़ा एक सवाल 9वीं क्लास के अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में पूछा गया था, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.

प्रश्न पत्र मे जिस शतक के बारें में पूछा गया वो कोहली के बल्ले से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप में सुपर-4 मैच के दौरान आया था. कोहली का ये 71वां शतक था. इसी शतक पर प्रश्व पत्र में छात्रों से 100-120 शब्दों में पैराग्राफ लिखने को कहा गया था.

A question for the English exam of 9th Standard.