देखें- मैट हेनरी का धमाकेदार प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ ली शानदार हैट्रिक

लाहौर: पाकिस्तान ने शुक्रवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम पर खेले गए टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 88 रन के बड़े अंतर से हराया. पाकिस्तान के 182 रन के स्कोर के जवाब में न्यूजीलैंड 94 पर ऑल आउट हो गया. पाकिस्तान की ओर से हारिस राउफ ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए. इस तेज गेंदबाज ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. लेकिन इस सबके बीच न्यूजीलैंड के मैट हेनरी के लिए भी यह मैच यादगार बन गए. इस तेज गेंदबाज ने इस मुकाबले में हैटट्रिक ली.

हेनरी को अपनी हैटट्रिक के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा. लेकिन उन्होंने अपने लिए यह मुकाबला यादगार बना लिया.

12.5- हेनरी की गेंद पर शादाब खान विकेट के पीछे कैच थमा बैठे. यह बैक ऑफ अ लेंथ बॉल थी. तेजी से ऑफ स्टंप के बाहर से गुजरी. शादाब के पैर नहीं हिले और गेंद ने बल्लेका किनारा लिया और लाथम ने आसान सा कैच लपका.

अगली गेंद- इफ्तिखार अहमद आउट. यह गेंद टप्पा लगने के बाद ऑफ स्टंप की ओर ऐंगल के साथ अंदर आई. इफ्तिखार इस पर पूरी तरह असहज हो गए. गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेटकीपर के दस्तानों में गई. हालांकि न तो विकेटकीपर और न ही अंपायर बॉलर की अपील से सहमत नजर आए. लेकिन हेनरी अड़े रहे. आखिर में लाथम ने रिव्यू लेने का फैसला किया. इससे साफ हो गया कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया है.

Shadab Khan ☝️

Iftikhar Ahmed ☝️

Shaheen Afridi ☝️

A hat-trick for Matt Henry in the first T20I at the GSL. #PAKvNZ | #CricketMubarak pic.twitter.com/h6bZP6O1hM

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) April 14, 2023