ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 के 24वें मुकाबले में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। जिम्बाब्वे के 130 रनों की पीछा करते हुए पाकिस्तान ने 96 रन पर ही अपने 6 विकेट खो दिए। पाकिस्तान को छठा झटका शान मसूद के रुप में लगा। मसूद 16वें ओवर में सिकंदर रजा का शिकार बने। सिकंदर की बेहतरीन गेंद पर शान मसूद चकमा खा गए और और विकेट के पीछे रेजिस चकाब्वा ने कमाल की स्टंपिंग करते हुए जिम्बाब्वे की झोली में छठी सफलता डाल दी।

सिकंदर रजा की 16वें ओवर की दूसरी गेंद लेग स्टंप के बाहर थी जिसे शान मसूद अगले पांव पर आकर फ्लिक करना चाहते थे लेकिन बीट हुए और शरीर को कंट्रोल में नहीं रख पाए। इस बीच विकेटकीपर चकाब्वा ने चीते जैसी फुर्ती से स्टंपिंग कर दी। अंपायर ने तुरंत ही उंगली उठा दी। कमाल की स्टंपिंग देखने को मिली। इस स्टंपिंग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

OMG what a piece of glove work by Chakabva ????

Go Zimbabwe #PAKvsZIM #ZimVsPak pic.twitter.com/MxCdXBzo0y

— EBOKA Gang #JOAN2030 (@Observateurfang) October 27, 2022