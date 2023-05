VIDEO: पांच गेंद में दो रन आउट, पलट गया पूरा मैच, संभल नहीं सकी लखनऊ की टीम

मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपरजायंट्स को आईपीएल 2023 के एलिमिनेटर मैच में 81 रन से हराकर क्वालिफायर-2 में जगह बना ली है. मुंबई ने लखनऊ के सामने जीत के लिए 183 रन का लक्ष्य रखा था, लखनऊ की टीम 16.3 ओवर में 101 रन पर ढेर हो गई. मार्क्स स्टॉयनिस को छोड़कर (40 रन) कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका. लखनऊ की टीम ने पांच गेंद में दो बल्लेबाजों का विकेट रन आउट के रुप में खोया, जो मैच का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ. इसमें मार्क्स स्टॉयनिस का विकेट भी शामिल था.

मुंबई के लक्ष्य के जवाब में लखनऊ की टीम 11 ओवर में 86 रन पर पांच विकेट गंवाकर हालांकि संघर्ष कर रही थी, मगर मार्क्स स्टॉयनिस और दीपक हूडा क्रीज पर मौजूद थे तो लखनऊ की उम्मीदें भी कायम थी. 12वें ओवर में पांचवीं गेंद पर स्टॉयनिस ने डीप मिड विकेट पर शॉट खेला, जहां आसानी से दो रन थे, मगर दूसरा रन लेते वक्त दोनों खिलाड़ी की नजरें गेंद पर थी और आपस में दोनों की टक्कर हो गई. संतुलन बिगड़ा और स्टॉयनिस दूसरा रन पूरा करने के लिए क्रीज पर पहुंचते, तब तक गेंद विकेटकीपर के हाथ में गई और स्टॉयनिस रन आउट हो गए. स्टॉयनिस 27 गेंद में 40 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे.

इसके बाद अगले ओवर की तीसरी गेंद पर कृष्णप्पा गौतम रन आउट हो गए. गौतम ने बैकबर्ड प्वाइंट की तरफ शॉट खेलना चाहा, मगर वहां मौजूद कैमरन ग्रीन ने गेंद को रोकने की कोशिश की. गेंद ग्रीन से छिटककर रोहित शर्मा के पास गई, तब तक गौतम रन लेने के लिए निकल गए थे, रोहित के सीधी थ्रो से गौतम ने अपना विकेट गंवा दिया. चार गेंद में दो विकेट गंवाकर लखनऊ की टीम मैच से काफी दूर हो गई.

