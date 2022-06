'हम भारत का स्वागत करना चाहते हैं', पाकिस्तान के मुकाबले में लहराया पोस्टर, देखें

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं हुई है। दोनों टीमें आईसीसी टूर्नमेंट्स के अलावा सिर्फ एशिया कप जैसे टूर्नमेंट्स में खेलती हैं। इस बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध दोबारा शुरू हों।

ऐसा ही नजारा पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले के दौरान देखने को मिला। मुल्तान में खेले गए इस मुकाबले के दौरान फैन हाथों में ‘We Want to Welcome India’ का पोस्टर हाथों में लेकर खड़े थे। देखते ही देखते यह पोस्टर वायरल हो गया है।

वेस्टइंडीज की पारी का चौथा ओवर चल रहा था जब शाहनवाज दहानी ने मेयर्स को आउट किया। यह दहानी का पहला वनडे इंटरनैशनल विकेट था। इसके बाद कैमरा दर्शकों के बीच गया। यहां दो फैन हाथों में बैनर पकड़े खड़े थे जिस पर लिखा था कि हम भारत का स्वागत करना चाहते हैं।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से कई बार भारत को द्विपक्षीय सीरीज खेलने का प्रस्ताव दिया जा चुका है लेकिन भारत का रुख साफ है कि आतंक और क्रिकेट साथ नहीं चल सकते।

मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने इस मुकाबले में 53 रन (D/L) से जीत हासिल की। पाकिस्तान ने वर्षा बाधित इस मैच में 48 ओवर में 9 विकेट पर 269 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 37.2 ओवर में 216 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही पाकिस्तान ने तीन वनडे इंटरनैशनल मैचों की सीरीज में 3-0 से जीत हासिल की।